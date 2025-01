Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) - Verkehrsunfall auf der B31: Polizei sucht Zeugen (26.01.2025)

Geisingen (ots)

Am Sonntagabend ist es gegen 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 31 an der Einmündung zur Engener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 84-jähriger Fahrer eines grauen VW T-Cross auf der Abbiegespur von der B31 aus Richtung Gutmadingen kommend nach links in die Engener Straße abbiegen. Ein entgegenkommender 68-Autofahrer eines schwarzen Porsche Cayenne, der in Richtung Gutmadingen unterwegs war, musste eigenen Angaben zufolge nach rechts ausweichen und stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver überfuhr er die dortige Verkehrsinsel, was zu Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro an dem Porsche führte. Zu einer Berührung der beiden Autos kam es nicht.

Da zur Klärung des genauen Unfallhergangs weitere Hinweise benötigt werden, werden Zeugen gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell