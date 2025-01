Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Betrugsmasche bei Wohnungssuche: Mann überweist Geld für vermeintliche Besichtigung (24.01.2025)

Trossingen (ots)

Ein 24-Jähriger ist Opfer einer betrügerischen Masche bei der Wohnungssuche geworden.

Er entdeckte in der ersten Januarwoche eine vielversprechende Wohnungsanzeige für ein Objekt in der Butschstraße. Nach einer Bewerbung erhielt der Mann eine E-Mail von einer angeblichen Vermieterin, die persönliche Informationen und ein Ausweisfoto verlangte. Die Betrüger stellten ihm zudem eine exklusive Besichtigung ohne Konkurrenz in Aussicht, sofern er eine Vorauszahlung von 2.100 Euro leisten würde. Der Betrag sollte auf ein ausländisches Konto überwiesen werden und sei rückerstattbar, falls die Wohnung nicht gefalle.

Als sich nach der Überweisung niemand bei dem 24-Jährigen meldete und auch vor Ort kein Besichtigungstermin stattfand, erkannte der Mann den Betrug. Ein Bewohner des Hauses bestätigte, dass aktuell keine freien Wohnungen in dem Gebäude vorhanden sind.

Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und weist erneut darauf hin, bei Wohnungsinseraten im Internet besonders vorsichtig zu sein:

- Keine Vorauszahlungen leisten: Überweisen Sie niemals Geld für Besichtigungen, Kautionen oder Mieten, bevor Sie die Wohnung nicht persönlich gesehen oder einen rechtsgültigen Vertrag unterschrieben haben.

- Seriosität prüfen: Überprüfen Sie die Identität des Vermieters sowie die Existenz einer angeblichen Immobilienagentur.

- Verdächtige Anzeigen melden: Informieren Sie Plattformbetreiber über verdächtige Inserate, damit andere Interessenten gewarnt werden können.

