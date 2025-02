Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau/Höllental: Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Mittwoch, 05.02.2025, gegen 15:50 Uhr befuhr der 59-Jährige Fahrer eines weißen VW Golf im vierspurigen Bereich die B31 in Richtung Titisee-Neustadt. Im Höllental, ca. einen Kilometer vor Beginn der Serpentinen, lenkte er seinen Pkw über die doppelte durchgezogene Linie in den Gegenverkehr. Dort fuhr er über beide Fahrstreifen in die angrenzende Wiese wo das Auto zum Stehen kam. Ein Lkw-Fahrer, der zur gleichen Zeit die B31 in Richtung Freiburg befuhr, musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen Unfall mit dem Golf zu vermeiden. Eine Polizeistreife konnte vor Ort noch den Fahrer des Golfs feststellen. Der gefährdete Lkw-Fahrer befand sich nicht mehr an der Örtlichkeit.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 0765193360 zu melden. Insbesondere der Fahrer des beschriebenen Lastwagens wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell