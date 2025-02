POL-FR: Lauchringen: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Freiburg (ots) - Am Mittwochmittag, 05.02.2025, gegen 12.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Kenzingen zu einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Autofahrer am Zebrastreifen angehalten um einen Fußgänger die Straße queren zu lassen. Beim anschließenden wiederanfahren ...

mehr