POL-FR: Bad Säckingen: Berauscht und mit Drogen unterwegs

Am Mittwochabend, 05.02.2025, gegen 22:30 Uhr, ist der Fahrer eines Elektrorollers in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen berauscht, mit Drogen und mutmaßlich ohne Versicherungsschutz unterwegs gewesen. Der 24jährige Lenker eines Elektrorollers war mit seinem Fahrzeug unterwegs und wurde kontrolliert. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dass er unter dem Einfluss mehrerer Drogen stehen könnte. Der verpflichtende Gang zur ärztlichen Blutentnahme folgte. Nach Erhalt des Blutergebnisses wird er zur Anzeige gebracht. Bei der Inaugenscheinnahme des Rollers ergab sich der Verdacht, dass kein Versicherungsschutz bestehen könnte, da das erforderliche Kennzeichen fehlte. Entsprechende Abklärungen dauern an. Da der 24-Jährige mutmaßlich eine kleine Menge Betäubungsmittel bei sich gehabt haben soll, wird eine Anzeige wegen Drogenbesitz vorgelegt.

