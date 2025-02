POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall auf Bundesstraße - Zwei Leichtverletzte

Staufen-Grunern (ots) - In der Nacht vom Donnerstag, 30.01.2025, auf Freitag, 31.01.2025, wurde in der Dorfstraße im Staufener Ortsteil Grunern ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparkter PKW angefahren und im linken hinteren Fahrzeugbereich beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.500,- Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfall ...

