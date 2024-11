Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241127.1 Altenholz/Kiel: Trunkenheitsfahrt auf Bundesstraße

Altenholz/Kiel (ots)

Am 27.11.2024 befuhr ein 42-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss aus Altenholz kommend über die Bundesstraße 503 auf die Bundesstraße 76 in Richtung Kiel und verursachte kurz vor der Olympia Hochbrücke mindestens einen Verkehrsunfall. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zuvor gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt nun unter anderem aufgrund des Diebstahls und mehrerer Verkehrsdelikte und sucht Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet oder geschädigt wurden.

Zeugen meldeten sich am Mittwochmorgen um 09:00 Uhr bei der Regionalleitstelle in Kiel und teilten mit, dass ein Kleinwagen im Bereich des Tilsiter Weg in Altenholz durch seine Fahrweise Fußgänger gefährdet habe. Kurze Zeit später wurde durch weitere Anrufer ein weißer VW Up auf der Bundesstraße 503 gemeldet, der durch seine rücksichtslose und gefährdende Fahrweise auffalle. Nicht wenig später kam es dann zu einem Verkehrsunfall mit einem Honda, bei dem der Fahrer leichte Verletzungen erlitt und ambulant im Krankenhaus behandelt wurde. Der weiße Kleinwagen, welcher mit zwei Personen besetzt gewesen sei, flüchtete vom Unfallort. Zeugen äußerten, dass der Fahrer des Kleinwagens alkoholisiert sein könnte.

Der PKW kam auf der Bundesstraße 76 kurz vor der Ausfahrt zur Eckernförder Straße mit einem erheblichen Frontschaden zum Stehen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort beim 42-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 3,09 Promille fest. Durch einen Polizeiarzt wurde eine Blutprobe entnommen. Der Beifahrer war ebenfalls alkoholisiert und wurde durch die Trunkenheitsfahrt leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug kurze Zeit zuvor gestohlen worden war. Die Ermittlungen im Fall des Diebstahls hat die Kieler Kriminalpolizei übernommen.

Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt im Falle des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und weiterer Delikte. Bezüglich der Verkehrsdelikte muss angenommen werden, dass weitere Personen durch die Fahrt gefährdet und geschädigt worden sind. Diese Personen sowie Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter 0431 - 1601503 zu melden.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell