Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Motorsäge, Crosstrainer und Aufstellpool, Zwei Fahrräder aus Gartenhaus entwendet, Metalldiebe in Stade, Einbrecher versuchen es ausgerechnet bei einer Polizeibeamtin in Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Motorsäge, Crosstrainer und Aufstellpool

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Oldendorf in der Straße Lämmerhof gewaltsam ein Schloss an einem Gartenabstellhaus aufgebrochen und dann aus dem Inneren eine STIHL Motorsäge, einen ADIDAS Crosstrainer sowie einen Aufstellpool entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

2. Zwei Fahrräder aus Gartenhaus entwendet

Unbekannte haben in Stade im Hügelweg in der Zeit zwischen Donnerstag, den 13.03., 00 h und Montag, den 17.03., 16:00 h ein dortiges Grundstück betreten und gewaltsam das Schloss eines Gartenhauses aufgebrochen. Daraus konnten der oder die Täter dann zwei Fahrräder sowie hochwertiges Werkzeug erbeuten. Der Schaden wird hier auf über 9.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Metalldiebe am Stader Krankenhaus und Baustelle in der Bremervörder Straße

Unbekannte Metalldiebe haben zwischen Dienstag, 19:00 h und Mittwoch, 14:00 h die Baustelle am Stader Elbeklinikum betreten und dort ein Kupferkabel abgesägt und mitgenommen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 2.000 Euro belaufen. Möglicherweise dieselben Täter haben sich am vergangenen Freitag, den 14.03. zwischen 09:00 h und 10:00 h in der Bremervörder Straße in Stade auf eine Baustelle begeben und dort ebenfalls mehrere Kabel abgesägt und entwendet. Hier dürfte sich der Schaden ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

4. Tageswohnungseinbrecher versuchen es ausgerechnet bei einer Polizeibeamtin

Am gestrigen Nachmittag gegen 13:40 h haben drei bisher unbekannte Täterinnen in der Bremervörder Straße in Stade ein dortiges Mehrfamilienhaus betreten und versucht in eine Wohnung einzubrechen. Dabei hatten sie aber nicht damit gerechnet, dass die Wohnungsinhaberin, eine Stader Polizeibeamtin zu Hause war. Diese hatte die Tat bemerkt und konnte eine 42-jährige Täterin auf frischer Tat festnehmen und ihren alarmierten Kollegen übergeben. Den beiden anderen Tatverdächtigen gelang die Flucht. Sie konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht erwischt werden. Möglicherweise sind sie beide in der Bergstraße in einen schwarzen Kleinwagen gestiegen und dann in Richtung Bremervörder Straße gefahren. Die 42-Jährige aus Frankreich musste sich auf der Stader Wache erkennungsdienstliche behandeln lassen und wurde vernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wegen fehlender Haftgründe gegen Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder die Angaben zu dem möglichen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

