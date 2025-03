Lübeck (ots) - Am Donnerstagmittag (20.03.2025) kam es in Ratekau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bikefahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Ostholsteiner ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes verbrachten den Verletzten in eine Klinik. Gegen 11:55 Uhr wurden Passanten in der Straße ...

