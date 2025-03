Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Ratekau

E-Bikefahrer verunglückt - Mann lebensbedrohlich verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmittag (20.03.2025) kam es in Ratekau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bikefahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Ostholsteiner ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes verbrachten den Verletzten in eine Klinik.

Gegen 11:55 Uhr wurden Passanten in der Straße Ovendorfer Hof auf einen verletzten Mann aufmerksam und informierten Polizei und Rettungsdienst. Nach derzeitigen Informationen befuhr der 77-Jährige die Fahrbahn mit seinem E-Bike und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten diesen unter Begleitung eines Notarztes in eine umliegende Klinik. Aufgrund der Schwere der Verletzungen schwebt der Ostholsteiner weiterhin in Lebensgefahr.

Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten die Unfallstelle ab und informierten die Angehörigen. Der Klärung des konkreten Unfallherganges ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei in Ratekau.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell