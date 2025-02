Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr war die 82-Jährige in der Silcherstraße unterwegs. Dort wurde sie von einem Unbekannten angesprochen. Sie ging weiter. Plötzlich schnappte sich der Räuber die am Rollator hängende Handtasche und stieß die Frau beiseite. Die stürzte. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute in ...

mehr