POL-UL: (UL) Blaubeuren - Handtasche geraubt

Am Montag wurde in Blaubeuren eine 82-Jährige ausgeraubt.

Gegen 12 Uhr war die 82-Jährige in der Silcherstraße unterwegs. Dort wurde sie von einem Unbekannten angesprochen. Sie ging weiter. Plötzlich schnappte sich der Räuber die am Rollator hängende Handtasche und stieß die Frau beiseite. Die stürzte. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute in Richtung Fußweg Silcherweg / Zeppelinstraße. Eine bislang unbekannte Zeugin verfolgte den Mann. Sie verlor ihn aus den Augen. Hinter dem Krankenhaus fand sie die geraubte Handtasche und gab sie der 82-Jährigen zurück. Gegen 14 Uhr fand ein weiterer Zeuge in Bereich des Krankenhauses die Geldbörse der Frau. Was fehlt, muss noch ermittelt werden. Der Räuber soll etwa 170-175cm groß gewesen sein und einen dunkleren Hautteint gehabt haben. Er hatte wohl auffallend wulstige Lippen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit weißem Logo auf dem Rücken und einer schwarzen Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

