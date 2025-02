Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr in der Fischersteige. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Lindenstraße unterwegs. Eine 63-Jährige musste mit ihrem Citroen an der Einmündung bremsen. Das bemerkte ein 32-Jähriger zu spät und stieß mit seinem BMW in das Heck des Citroen. Ein Rettungswagen ...

mehr