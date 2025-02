Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handtasche geraubt

Am Montag überfiel ein Unbekannter in Ulm-Wiblingen eine 92-Jährige.

Ulm (ots)

Um 10.50 Uhr war die Seniorin in der Abteistraße, nahe der Einmündung Sägefeldweg, unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich der 92-Jährigen und schlug ihr mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf. Dann entriss er ihr eine Stofftasche und flüchtete. Die Frau blieb mit einer Platzwunde am Boden liegen. Ein Anwohner wurde kurz darauf auf die Verletzte aufmerksam und verständigte die Polizei. Rettungskräfte brachten die Geschädigte vorsorglich in eine Klinik. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Täter. Während das Raubgut vor einer Turnhalle aufgefunden wurde, blieb der Täter unentdeckt. Ein Zeuge beobachtete wohl einen Verdächtigen der vom Tatort kommend den Sägefeldweg entlang rannte und in Richtung Schleifmühleweg flüchtete. Er soll etwa 20 Jahre alt und etwa 180cm groß gewesen sein. Er hatte eine auffallende Höckernase und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Wiblingen unter der Telefonnummer 0731/401750 entgegen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

