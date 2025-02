Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Zu spät gebremst

Am Montag erlitt eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall in Ehingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr in der Fischersteige. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Lindenstraße unterwegs. Eine 63-Jährige musste mit ihrem Citroen an der Einmündung bremsen. Das bemerkte ein 32-Jähriger zu spät und stieß mit seinem BMW in das Heck des Citroen. Ein Rettungswagen brachte die 63-Jährige mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf jeweils 2.500 Euro.

