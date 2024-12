Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer zerstört Supermarktscheibe

Gera (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Netto in der Reichsstraße ein Vorfall, welcher die Aufmerksamkeit zahlreicher Passanten erregte. Ein alkoholisierter Mann hatte eine im Eingangsbereich befindliche Glasscheibe mutwillig zerstört. Des Weiteren soll der Mann äußerst aggressiv gewesen sein und sich dann in Richtung Innenstadt begeben haben. In der Folge konnte der Herr durch die Beamten im Umfeld aufgegriffen werden und es stellte sich heraus, dass für die Person ebenfalls Hausverbot im Netto besteht. Am Supermarkt entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 EUR. Der Täter hat nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zu rechnen. (KM)

