POL-MFR: (131) Streit in Bar eskalierte - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein 42-jähriger Mann erlitt bei einem Streit mit einem bislang unbekannten Täter am vergangenen Samstagmorgen (01.02.2025) mehrere Stichverletzungen. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden Männer gerieten am frühen Morgen gegen 04:40 Uhr in einer Sportsar in der Humboldstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte der bislang unbekannte Täter dem 42-Jährigen Stichverletzungen zu. Im Anschluss rannte er in Richtung Kopernikuksplatz davon. Der Geschädigte kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Ermittlungen hat zwischenzeitlich das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpoizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in den Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben beziehungsweise, denen insbesondere ein offenbar flüchtender Mann aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

