Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (129) Einbruch in Eibacher Schule - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (05.02.2025) auf Donnerstag (06.02.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule in Eibach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zu der Schule in der Pommernstraße. Im Gebäude brachen sie mehrere Büroräume auf und entwendeten neben Bargeld unter anderem auch einen Tresor. Der Entendungsschaden liegt bei über Eintausend Euro. Der Sachschaden dürfte noch höher liegen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell