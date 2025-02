POL-MFR: (126) Versammlungsgeschehen am 08.02.2025 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Heilsbronn (ots) - Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) griff ein bislang unbekannter Täter einen 40-jährigen Mann in Heilsbronn mutmaßlich mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Nach dem Täter wird derzeit gefahndet. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise. Der 40-Jährige wurde gegen 08:45 Uhr in der St.-Gundekar-Straße von einem bislang ...

mehr