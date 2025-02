Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Mit 100 Kilogramm unverzolltem Montagefett über die Grenze

Zoll leitet Strafverfahren ein

Lörrach (ots)

50 Eimer Montagefett stellten Zöllner im Stadtgebiet von Weil am Rhein fest. Da das Fett kurz zuvor aus der Schweiz eingeführt und nicht angemeldet bzw. verzollt wurde, leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Am 31. Januar konnten Kontrollkräfte des Hauptzollamts Lörrach im Stadtgebiet von Weil am Rhein einen 62-Jährigen beim Ausladen mehrerer Kartons aus einem Fahrzeug mit eidgenössischer Zulassung antreffen. Auf diese angesprochen äußerte der Mann, die Pakete für den innerdeutschen Versand bei der Post aufgeben zu wollen. Bei der Überprüfung des Inhalts der fünf Kartons stellten die Beamten 50 Eimer mit insgesamt 100 Kilogramm Montagefett fest. Dem Lieferschein konnten sie entnehmen, dass es sich bei der Sendung um die gewerbliche Lieferung eines Schweizer Unternehmens handelte, welche an ein Unternehmen in Sachsen-Anhalt verschickt werden sollte. Der Wert der Sendung belief sich auf 9.800 Euro.

Die Lieferung hätte beim Zollamt angemeldet und dafür die fälligen Einfuhrabgaben entrichtet werden müssen, so erklärten die Zöllner dem Mann. Da beides jedoch nicht erfolgte, leiteten Sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 2.400 Euro musste er vor Ort bezahlen, bevor sich die Eimer auf den Weg zu ihrem Empfänger machen konnten.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell