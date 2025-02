Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Elektronikgeräte und Druckerpatronen werden Reisendem zum Verhängnis

Zoll erhebt rund 2.400 Euro Einfuhrabgaben

Lörrach (ots)

Ein Strafverfahren, rund 2.400 Euro Einfuhrumsatzsteuer sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro sind das Ergebnis des missglückten Schmuggelversuchs eines ungarischen Reisenden.

Lediglich persönliche Gegenstände meldete der 42-Jährige am 20. Januar bei einer Zollkontrolle am Zollamt Rheinfelden-Autobahn an. Die Zöllnerinnen und Zöllner überprüften das Fahrzeug des Reisenden dennoch und wurden fündig.

Entgegen der vorherigen Aussage konnten Sie im Kofferraum des Fahrzeugs insgesamt vier Laptops, fünf Tablets sowie sechs Druckerpatronen feststellen. Die Gegenstände waren originalverpackt und als Ausstattung für ein Schiff in den Niederlanden vorgesehen. Der Warenwert belief sich auf knapp 12.400 Euro. Da der Mann die Waren spätestens bei der Befragung der Kontrollkräfte hätte anmelden müssen, leiteten die Zöllnerinnen und Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung gegen den Reisenden ein. Die fälligen Einfuhrabgaben von rund 2.400 Euro sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro vereinnahmten die Kräfte des Hauptzollamts Lörrach noch vor Ort.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell