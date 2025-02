Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Traktor contra Pkw

Am Montag missachtete ein Traktorfahrer die Vorfahrt eines 45-Jährigen bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 11 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Traktor in der Straße Holzwiese in Hausen ob Lontal unterwegs. In der Kirchstraße fuhr ein 45-Jähriger mit einem Ford. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Beteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Traktor blieb unbeschädigt.

