Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Gefährliche Körperverletzung in Lübecker Lokal

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (20.03.2025) kam es in einem Lokal in der Lübecker Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger über vermeintlichen Lärm in der Lokalität beschwert. Unvermittelt soll die Person anschließend einen Mitarbeiter mit einem gefährlichen Gegenstand angegriffen und geschlagen habe. Dabei verletzte sich der Angegriffene schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:15 Uhr meldeten Anwohner der Polizeileitstelle eine Auseinandersetzung in einem Lokal in der Fleischauerstraße. Vor Ort trafen die alarmierten Beamten einen schwerverletzten Mitarbeiter an. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den 34-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Nach aktuellem Sachstand beschwerte sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger über ruhestörenden Lärm aus dem bereits geschlossenen Lokal und verlangte Einlass. In den Räumlichkeiten hielten sich nach Ladenschluss zwei Mitarbeitende auf, darunter auch der 34-Jährige. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Unbekannte den Mitarbeiter unvermittelt mit einem gefährlichen Gegenstand angegriffen und hiermit mehrfach auf den 34-Jährigen eingeschlagen haben soll.

Der Unbekannte entfernte sich vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten von der Örtlichkeit. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich nach Zeugenangaben um einen circa Anfang bis Mitte 30-jährigen Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Der Beschreibung nach soll der Mann circa 170 - 175 cm groß und schlanker bzw. schmächtiger Figur sein. Die Person habe schwarze Haare als gepflegte Kurzhaarfrisur sowie einen gepflegten Vollbart getragen. Das Erscheinungsbild des Tatverdächtigen wird insgesamt als sehr gepflegt beschrieben, wobei dieser dunkel bekleidet gewesen sein soll.

Das 1. Polizeirevier Lübeck ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen. Wer in den Morgenstunden eine verdächtige Person im Bereich der Fleischhauerstraße beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit dem 1. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-131 6145 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell