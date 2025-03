Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Boot brennt nach Schweißarbeiten vollständig aus

Lübeck (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam es am Mittwochnachmittag (19.03.2025) durch Schweißarbeiten an einem Boot auf der Teerhofinsel in Bad Schwartau zu dem Ausbruch eines Feuers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Bei Schweißarbeiten auf der Teerhofinsel an einem über neun Meter langen Stahlboot kam es nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch (19.03.2025) gegen 16:00 Uhr zum Ausbruch eines Brandes. Der Versuch des 34-jährigen Eigners das Feuer eigenständig zu löschen blieb erfolglos, so dass die Berufsfeuerwehr Lübeck zur Brandbekämpfung ausrückte. Das Boot, welches sich auf einem Anhänger an Land befand, brannte trotz eingeleiteter Löschmaßnahmen vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Neben dem wirtschaftlichen Schaden an dem Boot in Höhe von ca. 10.000 Euro, entstanden keine weiteren Sach- oder Umweltschäden. Anhaltspunkte auf eine Straftat liegen der Polizei derzeit nicht vor.

