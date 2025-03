Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorübergehende Einschränkungen des Besucherverkehrs für die Polizeistation Pößneck

Pößneck (ots)

Seit dem 12.März 2025 kommt es aufgrund von Baumaßnahmen, voraussichtlich für mehrere Wochen, zu Einschränkungen für Anzeigenerstattende und Besucher in der Polizeistation Pößneck. Persönliche Beratungen sind in dieser Zeit nur bedingt und eventuell mit längeren Wartezeiten möglich. In Notfällen wählen sie bitte die 110, bei sonstigen Fragen oder einem Anzeigenbegehr melden sich bitte bei der Polizei in Schleiz: Tel.: 03663 4310. Weiterhin besteht für Sie die Möglichkeit Ihre Anzeige auch über das Internet zu erstatten.(portal.onlinewache.polizei.de) Die Polizeistation Pößneck ist auch während der Baumaßnahmen 24 Stunden personell besetzt und im Notfall erhalten Sie umgehend Hilfe. Eine Anzeigenerstattung ist auch weiterhin rund um die Uhr möglich, jedoch wird empfohlen, diese im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu erstatten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell