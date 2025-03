Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Munition und Sprengstoff im Keller gefunden

Sonneberg (ots)

Am Donnerstag, dem 13.03.2025, gegen 12.30 Uhr erschien ein 53-jähriger auf der Polizeiinspektion in Sonneberg und gab an, dass er gerade beim Ausräumen der Wohnung seines verstorbenen Vaters sei. Dabei habe er in einem verschlossenen Schrank im Keller zwei Gegenstände gefunden, welche wie Handgranaten aussahen. Ob es sich dabei um echte Handgranaten handelte, konnte der 53-jährige nicht sagen. Vor Ort konnten die hinzugezogenen Spezialisten für Sprengstoff einige relevante Gegenstände feststellen. Diese waren aber nicht zündfähig. Die Gegenstände wurden für die ordnungsgemäße Vernichtung sichergestellt. Der Vater des 53-jährigen hatte beruflich mit Sprengstoffen zu tun gehabt.

