LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, den 12.03.2025, gegen 14.30 Uhr kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei einen 48-jährigen BMW-Fahrer in der Langenschader Straße in Saalfeld. Bei der Kontrolle wurde ein Drogentest mit dem 48-jährigen durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Daraufhin wurden dem BMW-Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen ...

mehr