LPI-SLF: Diebe stehlen Diesel aus Lkw - Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots) - Am Mittwoch, den 12.03.2025 gegen 07.30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer die Ernst-Thälmann-Straße in Unterwellenborn. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer bleib glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden an dem Moped. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

