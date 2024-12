Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliches Überholmanöver im Bereich Geestland ++++ Lkw verliert Einsteckrunge auf der Autobahn - Notarztfahrzeug beschädigt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Dienstag (17.12.2024) kam es gegen 11:15 Uhr auf der Hafenstraße/L120 in 27624 Geestland, kurz vor dem Ortseingang Drangstedt in Fahrtrichtung Bad Bederkesa zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein blauer Volvo V70 mit bremerhavener Kennzeichen befuhr die L120 in einer Fahrzeugschlange und setzte zum Überholen an, obwohl er die Strecke nicht vollständig überblicken konnte. Ein entgegenkommender dunkler Pkw Kombi musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zudem mussten weitere Fahrzeuge der Fahrzeugschlange stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Das Verkehrsereignis wurde durch Kräfte des Polizeikommissariats Geestland beobachtet und der Fahrzeugführer des Volvo, ein 72-jähriger Bremerhavener, anschließend kontrolliert. Verkehrsteilnehmer, die hierbei gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer/die Fahrerin des dunklen Kombi oder Personen, die weitere Angaben zum Vorfall tätigen können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

++++

Bremerhaven/BAB27. Ebenfalls am Dienstag (17.12.2024) wurde der Polizei um 11:35 Uhr ein Metallteil auf der Fahrbahn der BAB27 in Richtung Walsrode, kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, gemeldet. Noch während der Anfahrt der eingesetzten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland wurde über die Rettungsleitstelle der Stadt Bremerhaven mitgeteilt, dass ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) über das Metallteil gefahren sei und nun einen platten Reifen habe.

Durch die Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass auf der Fahrbahn eine Aluminium-Einsteckrunge, wie sie bei Sattelzügen verwendet werden, ursächlich für den Unfall war. Der verursachende Sattelzug konnte nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden am NEF wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Glücklicherweise befand sich das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt nicht im Einsatz. Zeugen, die Angaben zum Sattelzug machen können, welcher die Einsteckrunge verloren haben könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell