Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt von Schwanewede bis Loxstedt - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Schwanewede. Am Mittwoch, gegen 08:45 Uhr, wollten Beamte der Polizeistation Schwanewede einen blauen VW Touran in der Landstraße kontrollieren, da der 40 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Mann reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Rade fort. Er ignorierte auch das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn über mehrere Kilometer durch die Ortschaften Meyenburg, Sandstedt, Rechtenfleth bis Loxstedt.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt sperrten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven an mehreren Stellen die Straßen. Der Beschuldigte umfuhr die Sperrungen jeweils über den Seitenraum. Im Bereich der Ortschaften Neuenlande und Büttel fuhr er zudem noch auf einen Polizeibeamten zu und gefährdete diesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Ortschaft Neuenlande zu weiteren Verkehrsgefährdungen. Der Mann soll einen Fahrschulbus und eine weitere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin rücksichtslos überholt und geschnitten haben. Seine Flucht setzte er in Richtung Wesertunnel und B437 fort und konnte dort in unbekannte Richtung flüchten.

Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Straftaten eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen für die Fahrweise des 40-Jährigen und die Verkehrsteilnehmer, die durch ihn gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell