POL-CUX: Update zu den drei schweren Verkehrsunfällen am Mittwochnachmittag - insgesamt fünf Personen verletzt, vier davon schwer (Fotos von allen Unfällen im Anhang)

BAB27/Schiffdorf/Altewalde/Neuenkirchen. Wie bereits berichtet kam es am gestrigen Mittwochnachmittag (18.12.2024) zu insgesamt drei schweren Verkehrsunfällen, zwei auf der BAB27 und einer im Bereich Neuenkirchen.

Gegen 13:00 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der BAB27. Eine 46-jährige Cuxhavenerin befuhr mit ihrem PKW Ford auf der BAB27 den Überholfahrstreifen, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt, in Fahrtrichtung Cuxhaven. Hierbei kollidierte sie aus bislang unbekannten Gründen mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Seat Ibiza. Der Ford prallte daraufhin gegen die Seitenschutzplanke, von wo er zurückgeschleudert wurde. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Der Seat Ibiza, welcher von einem 89-jährigen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste gelenkt wurde, stieß in der Folge gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Die Ford-Fahrerin, welche sich allein im Fahrzeug befand, wurde schwer verletzt. Ihr gelang es, sich eigenständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Fahrer des Seat und dessen mitfahrende 83-jährige Ehefrau wurden ebenso schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht für keine der verletzten Personen Lebensgefahr. Die Richtungsfahrbahn Cuxhaven musste zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt bis ca. 15:00 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der genaue Ablauf des Unfallgeschehens ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfenden für ihr vorbildliches Verhalten.

Gegen 14:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf Richtungsfahrbahn Bremen der BAB27. Ein 82-jähriger Cuxhavener war mit seinem VW Tiguan im einspurigen Baustellenbereich, zwischen Altenwalde und Nordholz, aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die dort beginnende Seitenschutzplanke aufgefahren. Der Pkw wurde aufgeschanzt und kam nach Überschlag auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer musste von der Berufsfeuerwehr Cuxhaven aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Unfallfahrer, der allein mit dem Tiguan unterwegs war, wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Bremen musste zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz bis 16:15 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 15:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Dorfstraße (L117) in die Straße Katthusen (L118) zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier Fahrzeugen. Ein 17-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem Microcar die L118 in Richtung Nordleda und wollte nach links in die Dorfstraße abbiegen. Hierbei übersah er aus bislang unbekannten Gründen den entgegenkommenden PKW Opel Astra eines 49-jährigen Otterndorfers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch das Microcar gegen den PKW Opel Insignia eines 52-jährigen Otterndorfers geschleudert wurde. Der PKW VW Passat eines 35-jährigen Ihlienworthers, welcher sich ebenfalls im Kreuzungsbereich befand, wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Durch den Unfall wurde der 17-jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Microcar und die beiden PKW Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

