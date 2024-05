BPOL NRW: Mit Messer bedroht - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Dortmund - Werne (ots) - Am gestrigen Morgen (22. Mai) soll eine Frau zunächst Mitarbeiter einer Drogeriefiliale im Hauptbahnhof Dortmund bedroht und beschimpft haben. Anschließend verhielt sie sich äußerst aggressiv gegenüber Bundespolizisten und griff diese schließlich an. Ein Beamter wurde dabei verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Gegen ...

