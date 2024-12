Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sexualdelikt unter Minderjährigen in Cuxhaven - Hinweis zum strikten Unterlassen der Verbreitung von Videoaufnahmen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Freitag kam es in Cuxhaven zu einem Sexualdelikt unter Minderjährigen in der Öffentlichkeit. Bei der Tat waren weitere Minderjährige anwesend. Weiter wurden Handy-Videos gefertigt und verbreitet.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven führt hierzu intensive Ermittlungen. Die Videos liegen hier als Beweismittel vor.

Wir weisen ausdrücklich und nachdrücklich darauf hin, dass bereits der Besitz als auch das Versenden und Weiterleiten dieser Videos strafbar ist! Das Verbreiten eines oder mehrerer Videos in dieser Sache ist also strengstens zu unterlassen!

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, gerade vor dem Hintergrund des Alters der beteiligten Personen, werden aktuell keine weiteren Informationen zu beteiligten Personen oder Tatumständen bekanntgegeben.

