POL-EU: Ausstellung "Den Tätern auf der Spur: Polizeiliche NS-Verbrechensorte in Polen" in der Vogelsang IP eröffnet

Zülpich-Füssenich (ots) - Am Dienstag (1. Oktober) wurde im Zeitraum von 8 bis 10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Froitzheimer Weg in Zülpich-Füssenich eingebrochen. Unbekannte öffneten ein Gartentor und hebelten anschließend eine Terassentür auf. Im Wohnhaus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. In einem Zimmer wurden zwei Waffentresore aus der Wandverankerung gerissen und entwendet. In den ...

