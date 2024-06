POL-PDNR: Alleinunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Straßenhaus (ots) - Am Dienstag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über den Diebstahl einer Wildkamera. Die Kamera war in einem Waldstück in Nähe der Kläranlage im Jahrsbachtal angebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass die Kamera am Sonntag, 16.06.2024, 06:09 Uhr entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

