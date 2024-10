Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Wohnhaus eingebrochen und Tresore entwendet

Zülpich-Füssenich (ots)

Am Dienstag (1. Oktober) wurde im Zeitraum von 8 bis 10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Froitzheimer Weg in Zülpich-Füssenich eingebrochen. Unbekannte öffneten ein Gartentor und hebelten anschließend eine Terassentür auf. Im Wohnhaus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. In einem Zimmer wurden zwei Waffentresore aus der Wandverankerung gerissen und entwendet. In den Tresoren befanden sich mehrere Waffen, Munition und Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

