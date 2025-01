Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger meldet sich bei der Polizei - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Seit dem 18. November 2024 suchte die Polizei Recklinghausen mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der am 08. Juli des vergangenen Jahres eine Geldbörse in einem Lebensmittelgeschäft an der Dimker Allee entwendet haben soll. Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei gemeldet. Die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und die Fotos zu löschen.

