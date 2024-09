Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei in Bar - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich am Sonntag (29.09.2024, gegen 18 Uhr) in einer Bar in der Edigheimer Straße eine Auseinandersetzung zwischen sechs Personen. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits alle Beteiligten nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell