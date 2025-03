Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Polizei ermittelt nach Verdacht des schweren Raubes

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt aktuell wegen des Verdachts des schweren Raubes. Hintergrund ist nach aktuellem Erkenntnisstand ein Angriff auf einen Taxifahrer am Mittwochnachmittag (19.03.2025) in Eutin. Unbekannte Fahrgäste sollen den Mann überfallen und verletzt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr kamen die Polizei aus Eutin und der Rettungsdienst an der Kreuzung Sandfeldweg / Hauptstraße in Eutin zum Einsatz, da zuvor aus einem Taxi heraus der Notfallalarm ausgelöst wurde.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen Taxifahrer, der nach aktuellen Erkenntnissen von Fahrgästen angegriffen und beraubt worden sein sollte. Der Rettungsdienst brachte den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten 58-jährigen Ostholsteiner in ein Krankenhaus. Dieser konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes keine Angaben machen. Nach ersten Hinweisen könnte es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Personen handeln. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden etwaiger Tatverdächtiger. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des schweren Raubes aufgenommen.

Die Polizei bittet daher um Hinweise möglicher Zeugen, die am 19.03.2025 gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung der Straßen Sandfeldweg und Hauptstraße in Eutin Auffälligkeiten in Zusammenhang mit einem schwarzen VW Touran Taxi festgestellt haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04521-8010 oder per E-Mail unter Eutin.KPST@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Verantwortlich für diesen gemeinsamen Pressetext:

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Annakatharina Kroege, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell