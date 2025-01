POL-OF: Unzufriedener Gast soll Scheibe zerstört haben; Anwohnerin verließ Haus für 15 Minuten: Wer sah den Einbruchsversuch?; 31 Handyverstöße bei Kontrolle festgestellt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Unzufriedener Gast soll Scheibe zerstört haben - Offenbach

(cb) Ein 26 Jahre alter Mann, welcher am Mittwoch gegen 1.30 Uhr aus einer Bar in der Schloßstraße (20er Hausnummern) gebeten wurde, soll mit einer Glasflasche eine Scheibe beschädigt haben. Ersten Erkenntnissen nach soll der Mann aus dem Ruhrgebiet alkoholisiert gewesen sein. Er habe, nachdem er die Bar verlassen musste, mit einer Flasche und einem Blumentopf die Scheibe der Lokalität eingeworfen und einen Sachschaden von etwa 300 Euro verursacht. Der Mann wurde nach der Identitätsfeststellung nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu.

2. 31 Handyverstöße bei Kontrolle festgestellt - Mühlheim am Main

(fg) In Sachen Ablenkung im Straßenverkehr führten zwei Streifenbesatzungen der Polizeistation Mühlheim am Main am Dienstagmorgen in der Dietesheimer Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Im Zuge der Kontrolle nutzten 31 Personen während der Fahrt ein Mobiltelefon, sodass von den Beamtinnen und Beamten eine Gefahr durch eine mögliche Ablenkung gesehen und das Fehlverhalten entsprechend sanktioniert wurde. Des Weiteren ahndeten die Ordnungshüter zwei Rotlichtverstöße, sechs Gurtverstöße und sieben Fahrzeugmängel. Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer zeigte letztlich Verständnis für die Kontrollen. Erfreulicherweise war keiner der angehaltenen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel unterwegs. Nichtsdestotrotz zeigt das Ergebnis, gerade im Hinblick auf die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, wie wichtig die Kontrollen seitens der Polizei sind.

3. Anwohnerin verließ Haus für 15 Minuten: Wer sah den Einbruchsversuch? Dreieich / Buchschlag

(fg) Für rund 15 Minuten verließ am Dienstagnachmittag eine Anwohnerin der Buchwaldstraße (40er Hausnummern) ihr Einfamilienhaus und stellte bei ihrer Rückkehr Hebelmarken an der Eingangstür fest. Da das Aufhebeln der Tür offensichtlich misslang, floh der Täter. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Wessen Fahrzeug wurde in der Ludwigstraße beschädigt? - Rodgau / Hainhausen

(cb) Die Polizei in Heusenstamm sucht den Fahrer eines roten Kleinwagens, der am Montag im Bereich einer Schule an der Anschrift "Am Sportfeld" von einem grünen Daimler Chrysler beschädigt wurde. Zwischen 12.25 Uhr und 12.40 Uhr parkte ein 86-jähriger Daimler-Lenker rückwärts aus und beschädigte dabei den roten Kleinwagen. Der Rentner setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Ermittler bitten nun den Besitzer des beschädigten roten Kleinwagens sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

