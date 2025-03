Polizeidirektion Lübeck

Nach Einbruch in Juweliergeschäft: Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des 12.03.2025 (Mittwoch) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die Tatverdächtigen Schmuckgegenstände im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe erlangt. Bisherige Ermittlungen weisen daraufhin, dass es Vorbereitungshandlungen gegeben haben könnte. Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermittelt in der Sache und sucht Zeugen.

Gegen 03:45 Uhr teilten Anrufer der Polizei mit, dass in ein Juweliergeschäft in der Königstraße eingebrochen worden sei und die tatverdächtigen Personen in die Aegidienstraße geflüchtet seien.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerstörten die Tatverdächtigen die Eingangstür des Geschäftes und räumten Schränke mit diversen Schmuckgegenständen aus. Anschließend sind sie mit dem Stehlgut im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe vom Tatort geflohen. Intensive Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen verliefen ergebnislos.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es bereits in der Zeit vom 27.02. bis zum 03.03.2025 zu einer Versuchstat gekommen ist. Dieser versuchte Einbruch wird derzeit als mögliche Vorbereitungstat gewertet. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun Zeugen, die in der Zeit vom 20.02. bis zum 12.03.2025 verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Vorgänge im Bereich der Königstraße und Aegidienstraße bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Bezirkskriminalinspektion Lübeck unter der Telefonnummer 0451 - 131 0 oder per E-Mail K12.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

