Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH -Puttgarden

Schwerlastkontrolle am Fährhafen

Lübeck (ots)

Am Dienstag (25.03.2025) führten Beamte der Wasserschutzpolizei gemeinsam mit Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers am Fährhafen in Puttgarden eine Schwerpunktkontrolle zur Überwachung des gewerblichen Schwerlastverkehrs durch. Die Einsatzkräfte überprüften 83 Fahrzeuge und stellten 15 Verstöße fest.

In der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizeistation Fehmarn mit Unterstützung des Hafensicherheitsdienstes des Wasserschutzpolizeireviers Lübeck und des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz 83 Fahrzeuge am Fährhafen in Puttgarden.

Die Einsatzkräfte legten dabei den Fokus auf den gewerblichen Schwerlastverkehr und überprüften vor allem die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, der Straßenverkehrszulassungsordnung sowie die Einhaltung der Sozialvorschriften im Sinne der Ruhe- und Lenkzeiten und der Vorschriften über den Transport gefährlicher Güter.

Unter den 15 erfassten Verstößen wurden in drei Fällen die Sozialvorschriften nicht eingehalten, bei einem Sprinter wurde eine Überladung um 10% festgestellt und bei einem Sattelzug musste wegen technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt werden. Die übrigen Verstöße verteilen sich auf Mängel bei der Ladungssicherung und Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, die für Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen auf Landstraßen gilt.

Die Beamten verhängten gegen die betroffenen Fahrzeugführer entweder direkt vor Ort ein Verwarngeld oder fertigten im Anschluss Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell