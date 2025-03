Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Dieburg (ots)

Am Samstagmittag (01.03.) um 12:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes der V-Klasse. Die V-Klasse war auf dem Parkplatz eines Supermarktes Im Flürchen in Dieburg abgestellt. Etwa 2000 Euro wird die Reparatur des Fahrzeugs kosten, welches an der Heckstoßstange rechts beschädigt wurde. Im Bereich des Schadens konnte Lack des Unfallverursachers festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 9656-0 entgegen.

Berichterstatter: PK-A Baumann

