Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Autobahn 5 Höhe Gräfenhausen bis Zwingenberg Bahnhof: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet vor der Polizei

Autobahn 5 Höhe Gräfenhausen bis Zwingenberg Bahnhof (ots)

Am Freitagabend (28.02.) gegen 22:45 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Autobahn 5 Höhe Gräfenhausen in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach dem Darmstädter Kreuz kam es nach einem Beinaheunfall zu einer Auseinandersetzung der vier Insassen mit einem anderen Autofahrer, der dabei geschlagen und gegen dessen Auto getreten wurde. Als die erste Streife der Autobahnpolizei eintraf, flüchteten die Vier mit dem Auto auf der Autobahn 5. An der Anschlussstelle Zwingenberg fuhren sie von der Autobahn ab. Anhaltezeichen der Streife missachtete der Fahrer weiterhin. Nach einem Wendemanöver, bei dem es zu einem leichten Kontakt mit dem verfolgenden Streifenwagen kam, ging die Fahrt weiter in die Zwingenberger Innenstadt. Am Bahnhof kam das flüchtende Fahrzeug auf Grund eines Fahrfehlers in einem Graben zum Stehen. Die vier Insassen wurden festgenommen. Der 40-jährige Fahrer aus Georgien stand unter Alkoholeinfluss. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten zwei Mitfahrer die Dienststelle verlassen. Der Fahrer und ein Mitfahrer kamen zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Der Fahrer wird sich wegen mehrerer Straftatbestände verantworten müssen. Die Mitfahrer erwarten entsprechend den Ergebnissen der Ermittlungen zu ihrer jeweiligen Tatbeteiligung Strafverfahren. Verletzt wurde niemand. Das geflüchtete Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Streifenwagen hat einen Streifschaden erlitten. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

