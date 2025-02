Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Lokal/Geld im Visier

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Freitag (28.02.), gewaltsam Zutritt in ein Lokal in der Hauptstraße. Sie hebelten eine Tür auf, wodurch sie den Gastraum betreten konnten. Die Täter ließen anschließend einen Geldbeutel samt Inhalt mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06251/8468-0 beim Kommissariat 41 in Bensheim zu melden.

