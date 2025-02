Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: 22-Jähriger greift Fahrkartenkontrolleur und Busfahrer mit Reizstoffspray an/Festnahme

Gernsheim (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann geriet am Freitagmorgen (28.02.), gegen 5.45 Uhr, im Regionalzug von Frankfurt nach Mannheim in eine Ticketkontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass er über keinen gültigen Fahrschein verfügte. Im weiteren Verlauf attackierte er den 51-jährigen Kontrolleur mit Pfefferspray und flüchtete am Bahnhof Gernsheim aus dem Zug in Richtung Innenstadt. Bei dem Angriff bekamen auch eine weitere Kontrolleurin und ein Reisender den Reizstoff ab. Alle Angegriffenen klagten anschließend über gereizte Augen und Atemwegsbeschwerden.

Gegen 6.00 Uhr, wurde dann im Bereich Stettiner Straße/Ecke Berliner Straße einem 60 Jahre alten Mann Reizgas in das Gesicht gesprüht und wenige Minuten später attackierte der gleiche Tatverdächtige an der Bushaltestelle "Johannes-Gutenberg-Schule" im Konrad-Adenauer-Ring zudem einen 36-Jahre alten Busfahrer auf die gleiche Art und Weise und verletzte auch diesen.

Der 22-Jährige wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung festgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeiliche Maßnahmen aufgrund seines Zustands in ein psychiatrische Fachklinik eingeliefert und wird sich nun in Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell