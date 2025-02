Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Tresordiebstahl nach Einbruch in Gaststätte

Zwingenberg (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (26./27.02.) kam es am Löwenplatz in Zwingenberg zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Entwendet wurden zwei Tresore. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Sollten Sie im Tatzeitraum von Mittwoch, 10:30 Uhr bis Donnerstag, 08:00 Uhr im Sachzusammenhang etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei, K21/22 unter der Rufnummer 06252/7060.

