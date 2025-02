Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Wer hat etwas gesehen?

Bickenbach (ots)

Zwischen 18.30 und 22 Uhr nahmen bislang unbekannte Täter am Donnerstag (27.2.) ein Einfamilienhaus in Bickenbach in der Straße Im Höhsand ins Visier. Sie hebelten gewaltsam ein Fenster auf und durchwühlten diverse Räume in dem Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten sie im Anschluss ohne Beute das Weite.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell