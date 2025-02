Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim-Beerfurth: Mehrere Farbschmierereien in Kirch-Beerfurth/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

In der Zeit wischen Freitag (21.02.) und Montag (24.02.) hinterließen Unbekannte mehrere Farbschmierereien an einer Grundstücksmauer "An der Beine" sowie einem Garagentor der Kirchengemeinde und einem Glascontainer und einem Glaskasten in der Kirchstraße. Unter anderem wurden hierbei mit grauer, weißer und schwarzer Sprühfarbe die Schriftzüge "sleek", klr" und "999" angebracht. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell