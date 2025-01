Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Supermarkt

Heringen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in der Straße der Einheit bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 4.20 Uhr verschafften sich Unbekannte über das Dach widderrechtlich Zutritt in den Markt. Der oder die Täter erbeuteten Tabakwaren. Der Wert des Beuteguts ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Einbrecher verursachten zudem einen Sachschaden von etwa 10000 Euro. Kriminalbeamte sicherte Spuren am Tatort. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0023411

